Специалистами разработан перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать безопасность станции.

Ситуация на оккупированной Запорожской АЭС контролируемая, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня.

Как сообщает Запорожская ОВА, специалистами разработан перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать безопасность станции.

"Призываю жителей Запорожской области сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - сказано в сообщении.

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Ситуация на Запорожской АЭС после подрыва дамбы

Жителей оккупированного российскими войсками Энергодара призывают оставить город. Первый заместитель мэра города Иван Самойдюк предупредил, что над захваченной Запорожской атомной электростанцией может быть потерян контроль.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прогнозирует, что ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, вскоре станет критической.

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