Неизменность тарифов стала возможной благодаря введению годовой цены на газ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цены на газ для населения до конца отопительного сезона останутся неизменными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

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"Правительство выполняет обещание относительно неизменной цены на газ. Благодаря летним продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" - это 7,96 грн за куб. м", - сказал он.

Он также напомнил, что для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предложил цену 7,42 грн за куб. м, поэтому у компаний есть возможность закупить газ по выгодной цене.

Тарифы: что необходимо знать

25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. об.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн / куб. м (с НДС и без доставки).

Автор: Анна Бредихина