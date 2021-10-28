Средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м

Газоснабжающие компании Украины обнародовали цены на газ на ноябрь.

Об этом сообщает "ГазПравда".

Читайте такжеНКРЭКУ сделала заявление по возможному росту тарифов на распределение газа

"Нафтогаз Украины" по-прежнему продает газ по цене 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Столько же будут платить и потребители, которым газ временно продает поставщик "последней надежды".

Самые низкие цены:

ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;

Neogas - 7,80 грн;

Эвода Трейд КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн;

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн.

Самые высокие цены:

Житомирская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр;

Херсонская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр.

Средняя цена:

Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Тарифы: что необходимо знать

Газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 октября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала заявление относительно возможного роста тарифов на распределение газа.

Автор: Елена Коваленко