Газоснабжающие компании Украины обнародовали цены на газ на ноябрь.
Об этом сообщает "ГазПравда".
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"Нафтогаз Украины" по-прежнему продает газ по цене 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Столько же будут платить и потребители, которым газ временно продает поставщик "последней надежды".
Самые низкие цены:
ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;
Neogas - 7,80 грн;
Эвода Трейд КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн;
"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн.
Самые высокие цены:
Житомирская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр;
Херсонская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр.
Средняя цена:
Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.
Тарифы: что необходимо знать
Газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.
Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
26 октября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала заявление относительно возможного роста тарифов на распределение газа.