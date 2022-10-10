Предварительные результаты расследования носят конфиденциальный характер.

Швеция откажет России в доступе к расследованию взрывов на газопроводе "Северный поток".

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bild.

Россия потребовала, чтобы ее власти и государственная компания "Газпром" были привлечены к расследованию дела.

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"Предварительные расследования в Швеции носят конфиденциальный характер, и это, очевидно, относится и к данному делу", - заявила она во время пресс-конференции на военно-морской базе на юге Швеции.

Андерссон отметила, что ее офис сейчас работает над ответом на российское письмо, полученное на прошлой неделе.

Премьер отметила, что шведские власти координируют свои действия с Данией и Германией.

"К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что могут произойти и другие инциденты", - добавила она.

Взрывы на "Северных потоках"

Напомним, что в конце сентября оператор Nord Stream собщил, что в обеих нитях российского газопровода резко снизилось давление. Сообщалось, что это произошло из-за дыры в трубе.

По словам российского аналитика Дмитрия Донецкого, из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

Прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти не исключают возможности саботажа.

В Евросоюзе считают, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Лидеры западных стран не исключают, что это был саботаж.

Недавно Служба государственной безопасности Швеции завершила осмотр поврежденных участков газопроводов. Он подтвердил, что утечка произошла в результате взрывов.

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