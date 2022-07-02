Германия не исключает, что техработы на газопроводе превратятся в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину в Германии заявили о том, что прекращение подачи газа по трубам "Северного потока-1" может стать бессрочным.

Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (BNetzA) Клаус Мюллер, сообщает WAZ.

"Вопрос в том, превратятся ли эти техработы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам… ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная… снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", - отметил Мюллер.

Война в Украине и ситуация с газом:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня.

В середине июня Россия сократила пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Также в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

"Газпром" пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.

17 июня 2022 года стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

20 июня 2022 года Кремль признал, что антироссийские санкции окончательно похоронят "Северный поток".

22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

24 июня стало известно, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны. Также известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

25 июня 2022 года в НАК "Нафтогаз" заявили, что Европа похоронила веру в российский "Газпром" как "надежного поставщика" энергоресурсов.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что Великобритания готова остановить поставки газа в Европу.

1 июля 2022 года стало известно о том, что российский "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу по газопроводу "Северный поток" с 11 по 21 июля "для проведения ремонта".

1 июля 2022 года стало известно о том, что впервые в истории США обогнали Россию по поставкам газа в Европу.

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