У «Газпрома» больше нет единственного трубоукладчика, способного достроить «Северный поток-2» - СМИ
Об этом сообщает РБК со ссылкой на квартальный отчет монополии.
Единственное судно, способное достроить «Северный поток-2»
«Академик Черский» — единственный в России трубоукладчик, обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования. В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что это судно способно достроить «Северный поток-2». Оно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.
До начала 2020 года «Академик Черский» числился в составе ООО «Газпром флот». В начале июня сообщалось, что судно находится в собственности АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил «прописку» с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.
По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу «Газпрома», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня его уже нет. При этом, по данным российских реестров на 28 июля, СТИФ все еще действующее юридическое лицо и названия не менял. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева), пишет издание.
Также есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением российского правительства от 4 апреля 2019 года.
СТИФ считается непубличным акционерным обществом и потому не обязан раскрывать текущих участников.
Хронология событий
- Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство газопровода должно было завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
- 19 сентября 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".
- Украина выступала против строительства газопровода и беспокоилась по поводу возможной потери статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Также противниками "Северного потока-2" были США, Польша и страны Балтии.
- В июне 2020 года США предложили расширить санкции против «Северного потока-2».
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