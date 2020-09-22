Майкл Помпео подчеркнул, что завершение строительства «Северного потока-2» создает риск для Европы стать зависимой от российского газа, а также угрожает Украине.

В Вашингтоне российский газопровод «Северный поток-2» расценивают как реальную угрозу для независимости и безопасности Европы, и поэтому работают над тем, чтобы создать международную коалицию против этого проекта.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток - 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен", - заявил Помпео.

Также Помпео сообщил, что США работают над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это.

"Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", - добавил он.

Строительство "Северного потока-2": какая ситуация сейчас

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос об участии в проекте по строительству газопровода «Северный поток-2».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов «Северного потока-2». По его словам, поддержка «Северного потока-2» не будет толерироваться.

МИД Украины приветствовал готовность США ввести санкции против компаний-инвесторов, которые помогают завершить строительство «Северного потока-2».

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые в конце 2019 года одобрил Конгресс США, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: Олег Давыгора