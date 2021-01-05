Отказ норвежской компании работать с российским проектом из-за санкций США в любом случае затянет на долго строительство ГТС.

Компания из Норвегии, которая должна была предоставить технические сертификаты российскому газопроводу "Северный поток-2", отказалась от своей роли. Причиной стали новые санкции США.

"DNV GL останавливает все меры по проверке трубопровода "Северного потока-2", в соответствии с санкциями и пока эти санкции действуют", - сообщили в норвежской компании журналистам издания EUObserver.

"Мы выполняем план по прекращению нашей верификационной поддержки проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат о завершении трубопровода", - добавили в фирме.

Читайте такжеBloomberg: "Северный поток-2" в обход Украины могут достроить до конца 2021 годаПредставитель DNV GL сказал также, что решение компании связано с новым законом США, который был принят в прошлую пятницу. Он назывался "Разъяснения по защите европейской энергетической безопасности". В компании отказались давать оценку тому, как ее решение может повлиять на "Северный поток-2".

"Юридические требования по сертификации и верификации сильно зависят от национальных юрисдикции", - пояснил представитель норвежской фирмы.

Но он добавил, что DNV GL работала с "Северным потоком-2" в течение 5 лет вплоть до появления санкций США. Поэтому если даже другая компания захочет взять на себя эту работу, ей понадобится достаточно много времени.

Издание напоминает, что российский корабль "Фортуна" недавно начал прокладывать российский газопровод в акватории Германии. Там он закончил отрезок протяженностью 2,6 километра. С 15 января российская сторона планирует начать прокладывать еще 100 километров трубопровода в водах Дании. Консорциум "Северный поток-2" и российское дипломатическое представительство в ЕС отказались комментировать, как решение DNV GL повлияет на ГТС.

Читайте такжеНовые санкции США окончательно похоронят "Северный поток-2" - сенатор СШАEUObserver напоминает, что стоимость "Северного потока-2" составляет 9,5 миллиарда евро. Его завершение позволит России экспортировать 80% объемов газа для ЕС через Германию. Таким образом, Кремль сможет в будущем отключать от поставок такие страны, как Украина или Польша, ради политической выгоды.

История " Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань