Расширенный пакет санкций планируют ввести в ближайшее время.

США готовятся ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех представителей администрации Дональда Трампа.

Читайте такжеСША расширят санкции против газопровода "Северный Поток-2" (видео)

Как пишет издание, расширенный пакет санкций введут в ближайшие недели.

«Мы наносили один удар за другим, и теперь в процессе вбивания кола в самое сердце проекта», — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Источники Reuters не уточнили, против каких организаций введут санкции, но сообщили, что они не будут направлены против конкретных стран или чиновников. По словам одного из чиновников, европейские организации смогут избежать санкций, если «приложат усилия, чтобы свести на нет» свое участие в строительстве "Северного потока-2".

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года В СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США в отношении "Северного потока-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН