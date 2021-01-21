Немецкий регулятор ждет объяснений, которые бы оправдали остановку работ над российским газопроводом в акватории страны.

Строительство газопровода "Северного потока-2" в водах Германии может быть остановлено на неопределенное время. Но оппоненты российского проекта все еще должны предоставить детальные причины, которые бы оправдывали такой шаг.

Об этом, как пишет Reuters, сказали в Федеральной морской и гидрографической службе (BSH). Две группы по защите окружающей среды на этой неделе подали жалобу в службу, в которой выступали против расширения периода, в течение которого строительство "Северного потока-2" может проводиться. Фактически это заморозит работы на некоторое время.

Читайте такжеBloomberg: "Северный поток-2" лучше заморозить, пока Украина не будет защищена от негоТеперь эти жалобы против газопровода, который должен транспортировать газ из России в Германию в обход Украины, должны быть подкреплены убедительными аргументами. Однако, как отметила президент BSH Карин Камманн-Клиппштайн, срок подачи этих аргументов не имеет четко определенной крайней даты.

"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, добавив, что BSH быстро рассмотрит любые причины, как только их обоснование будет подано.

Между тем, депутаты Европарламента собираются призвать ЕС остановить строительство газопровода " Северный поток-2" в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

История " Северного потока-2"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань