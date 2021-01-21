Строительство газопровода "Северного потока-2" в водах Германии может быть остановлено на неопределенное время. Но оппоненты российского проекта все еще должны предоставить детальные причины, которые бы оправдывали такой шаг.
Об этом, как пишет Reuters, сказали в Федеральной морской и гидрографической службе (BSH). Две группы по защите окружающей среды на этой неделе подали жалобу в службу, в которой выступали против расширения периода, в течение которого строительство "Северного потока-2" может проводиться. Фактически это заморозит работы на некоторое время.
Читайте такжеBloomberg: "Северный поток-2" лучше заморозить, пока Украина не будет защищена от негоТеперь эти жалобы против газопровода, который должен транспортировать газ из России в Германию в обход Украины, должны быть подкреплены убедительными аргументами. Однако, как отметила президент BSH Карин Камманн-Клиппштайн, срок подачи этих аргументов не имеет четко определенной крайней даты.
"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, добавив, что BSH быстро рассмотрит любые причины, как только их обоснование будет подано.
Между тем, депутаты Европарламента собираются призвать ЕС остановить строительство газопровода " Северный поток-2" в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.
История " Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки " Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
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