После ареста Навального евродепутаты решили, что российский газопровод может стать хорошим инструментом, чтобы надавить на Москву.

Теперь Европарламент тоже взялся за дело Алексея Навального в России. После ареста видного критика Кремля Евросоюз должен не допустить завершения газопровода "Северный поток-2", - говорится в проекте резолюции европейского органа.

Как пишет Der Spiegel, требование остановить российскую "трубу" поддержали парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых". В придачу к заморозке строительства " Северного потока-2", евродепутаты также хотят введения санкций против "физических и юридических лиц, которые причастны к решению об аресте и заключении Алексея Навального".

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Der Spiegel напоминает, что Навального арестовали в Москве в минувшее воскресенье, как только он вернулся из Германии. Оппозиционер лечился в Берлине после отравления химическим оружием "новичок". В этом покушении он обвиняет Кремль. Во время спешно организованного слушания в отделении полиции в понедельник суд отправил Навального на 30 дней за решетку. Его признали виновным в нарушении условий условного увольнения за 2014 год.

"После российской атаки против Навального, мы также должны говорить об энергетической проблеме. Это наиболее мощный инструмент из тех, что у нас есть. Поэтому "Северный поток-2" - это один из способов создания давления. Призывы не действуют на Москву", - сказал лидер парламентской группы "Европейская народная партия" Манфред Вебер, который также входит в немецкую партию ХСС.

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"Евросоюз не может быть удобным местом для российских денег сомнительного происхождения", - говорится в проекте резолюции Европарламента.

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, вопрос введения санкций, о которых говорит документ, будет обсуждаться на встрече в понедельник.

История " Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань