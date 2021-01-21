Теперь Европарламент тоже взялся за дело Алексея Навального в России. После ареста видного критика Кремля Евросоюз должен не допустить завершения газопровода "Северный поток-2", - говорится в проекте резолюции европейского органа.
Как пишет Der Spiegel, требование остановить российскую "трубу" поддержали парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых". В придачу к заморозке строительства " Северного потока-2", евродепутаты также хотят введения санкций против "физических и юридических лиц, которые причастны к решению об аресте и заключении Алексея Навального".
Читайте такжеFinancial Times: Навальный - "внутренний враг номер один" в РоссииОтветственные за атаки против членов российской оппозиции, российские олигархи, члены окружения Владимира Путина, а также медиа-пропагандисты тоже должны пострадать от санкций.
Der Spiegel напоминает, что Навального арестовали в Москве в минувшее воскресенье, как только он вернулся из Германии. Оппозиционер лечился в Берлине после отравления химическим оружием "новичок". В этом покушении он обвиняет Кремль. Во время спешно организованного слушания в отделении полиции в понедельник суд отправил Навального на 30 дней за решетку. Его признали виновным в нарушении условий условного увольнения за 2014 год.
"После российской атаки против Навального, мы также должны говорить об энергетической проблеме. Это наиболее мощный инструмент из тех, что у нас есть. Поэтому "Северный поток-2" - это один из способов создания давления. Призывы не действуют на Москву", - сказал лидер парламентской группы "Европейская народная партия" Манфред Вебер, который также входит в немецкую партию ХСС.
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"Евросоюз не может быть удобным местом для российских денег сомнительного происхождения", - говорится в проекте резолюции Европарламента.
По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, вопрос введения санкций, о которых говорит документ, будет обсуждаться на встрече в понедельник.
История " Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки " Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
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