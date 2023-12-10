Работа над проектом началась в феврале этого года.

Сербия и Болгария завершили проект трубопровода, целью которого является снижение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок, пишет Bloomberg.

Трубопровод протяженностью 170 километров проложен от сербского города Ниш до окраин Софии, столицы Болгарии. Его годовая мощность составляет 1,8 миллиарда кубических метров, что достаточно для покрытия до 60% потребления Сербии.

Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также предоставит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

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Президент Сербии Александр Вучич, президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия в Нише в воскресенье.

Новый газопровод из Болгарии в Сербию - что известно

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария в начале февраля 2023 года заявила о начале строительства газопровода в Сербию для уменьшения зависимости от газа агрессора.

Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, даст Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора и терминалов СПГ в Греции и Турции. Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

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