Газопровод, который будет пролегать от болгарского города Новый Искир до Ниша в Сербии, будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария заявила о начале строительства газопровода в Сербию для уменьшения зависимости от газа агрессора.

Как сообщает Reuters, министр энергетики Болгарии Россен Христов заявил, что новый газопровод позволит поставлять газ не из РФ и повысит безопасность поставок в юго-восточную Европу.

Планируется, что 170-километровый газопровод, который будет пролегать от болгарского города Новый Искир до Ниша в Сербии, будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

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Болгария планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории до конца октября. Сербия, начавшая строительство газопровода на своей территории, планирует закончить работы к осени.

Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, даст Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора и терминалов СПГ в Греции и Турции.

Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Война в Украине и стуация с газом в Болгарии:

В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам". Этот указ предусматривает расчет за российский газ лишь в рублях.

Европейская комиссия изучила требования Путина и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Болгария отказалась от оплаты российского газа в рублях. Страна удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе импортом российского "Газпрома".

"Газпром "с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" из-за отказа переходить на оплату в рублях.

19 июня 2022 года Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана.

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