Городской голова отметил, что следует серьезно подготовиться к следующему отопительному сезону.

Городской голова Львова Андрей Садовой, комментируя подготовку города к зиме, отметил, что не все так радужно и перспективно и в случае российских обстрелов критической инфраструктуры Львов может на месяц-два вообще остаться без электроснабжения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на сессии Львовского городского совета депутаты заслушали отчет заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк относительно подготовки города к зиме. По ее словам, проведены все гидравлические испытания, ремонты водо- и теплопроводов и город не останется без тепла и горячей воды. На вопрос депутатов, проведена ли такая же работа с облэнерго, Маруняк ответила, что проблемные вопросы всегда обсуждаются. Кроме того, в ближайшее время должно состояться совещание по подготовке к зимнему периоду электросетей.

На это городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что без электроснабжения выживать будет сложно, но сейчас у города есть минимальный запас электроэнергии.

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"В начале 2022 года энергосистема Украины имела семикратный запас электроэнергии, по состоянию на сегодня мы имеем двукратный запас. Его можно очень легко лишиться", - отметил Садовой.

Он напомнил, что в понедельник во Львове был с визитом министр энергетики. и по результату этого визита будут решения высшего руководства государства, возможно, и кадровые.

"Мы имеем определенный запас прочности с точки зрения наших коммунальных инфраструктурных предприятий, но без электроснабжения выживать будет сложно. Поэтому нам надо готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два вообще без электроснабжения. Это не шутка. Мы надеемся, что бензин для генераторов нам дадут, но когда будет сложная ситуация, то спрос будет в 100 раз больше. Надо готовиться, ситуация, по моему мнению, чрезвычайно сложная", - отметил Садовой.

Подготовка к отопительному сезону в Украине

Недавно министр энергетики Герман Галущенко, комментируя подготовку энергосистемы к зиме, заявил, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов ограничения подачи электроэнергии потребителям вводить не планируется.

По его словам, если и будут отключения света, то они станут следствием атак на энергосистему Украины и будут иметь временный характер.

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