На внутрисуточном рынке стоимость электричества за месяц выросла на 70%.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, с 1 по 31 августа выросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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Таким образом, за месяц стоимость электричества в объединенной энергосистеме страны выросла более чем на 50% как в пиковое время, так и во время низкой нагрузки на электросети.

В то же время на внутрисуточном рынке в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию за месяц выросла на 71%, до 2994 грн за МВт-ч.

Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, за месяц незначительно выросла - менее чем на 1% - и составила 1655,6 грн за МВт-ч.

При этом на внутрисуточном рынке цена электричества в течение августа выросла на 22%.

Рынок электроэнергии в Украине: что необходимо знать

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

2 августа 2021 года на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии - 2578,5 грн за МВт-ч.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

Автор: Анна Бредихина