Цены на газ в Украине после открытия рынка газа пойдут вверх – эксперт

С 1 августа в Украине заработал рынок природного газа для бытовых потребителей, где его стоимость будет определять рынок, а правительственное постановление.

Цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

Читайте также"Нафтогаз" назвал условия продажи газа для населения после окончания спецобязательств

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

"Думаю, что цены пойдут вверх после открытия рынка газа потому, что рынок открывается летом, когда цена самая низкая. В рыночной сфере всегда к моменту начала отопительного сезона и дальше цена возрастает. Это объективный процесс, избежать его невозможно", - сказал он.

По словам эксперта, каким-то образом, меняя поставщика, обойти общую тенденцию к росту также невозможно. Но в то же время существенные запасы газа в украинских ПХГ и общемировая благоприятная ситуация по ценам окажут сдерживающий эффект на рост стоимости голубого топлива.

"Из положительных моментов, которые, как минимум, сгладят этот рост, - то, что общемировая тенденция цен на энергоносители очень хорошая для потребителей. Цены низкие и долго еще будут низкими потому, что спад в промышленности. Плюс заполненность газом хранилищ из-за того, что предыдущая зимы была очень теплая. В Европе хранилища практически заполнены, и рост запасов в наших хранилищах тоже говорит о том, что тенденция будет продолжаться. Газа очень много. В любом случае эта масса ресурса будет немного давить на рынок и не давать расти цене, как это было в некоторые периоды", - пояснил он.

Мизовец также отметил, что на качество газа, которое получает потребитель, не сможет повлиять смена поставщика, что можно осуществлять в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.

"Ни от чего качество газа не зависит. Речь идет об одном и том же ресурсе, который приходит из одной и той же трубы. Поэтому качество газа, который будет поставлять компания текущая или любая другая, никаким образом не изменится. В газотранспортной системе весь газ соответствует государственным стандартам", - добавил эксперт.

По его словам, поставщики газа населению в конкурентном рынке могут бороться между собой ценой своих услуг, сервисом и скоростью реагирования на запросы потребителя.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram