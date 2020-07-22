Для создания конкурентного рынка газа цена должна формироваться прозрачно - Ассоциация поставщиков энергоресурсов

По мнению главы «Ассоциации поставщиков энергоресурсов», для открытия рынка газа для населения нужно понимание прозрачности формирования цены, чтобы государство не вмешивалось в ценообразование и на рынке не было злоупотребления монопольным положением.

Для создания конкурентного рынка природного газа цена на ресурс должна формироваться прозрачно, без вмешательства государства и без злоупотребления монопольным положением, тогда как сейчас Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» имеет возможность выставлять цену для населения ниже рыночной, что препятствует развитию конкуренции и приходу новых поставщиков. Об этом заявил в ходе конференции UKRAINIAN GAS OPEN глава правления «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» Артем Компан.

«Почему ранее не было заинтересованности поставщиков работать с населением? Потому что цена газа регулировалась государством, и эта цена была не рыночная. Если мы хотим создать конкурентный рынок, то мы должны, в первую очередь, даже при наличии механизма ПСО, давать рыночную цену на газ. Простой пример: В июле «Нафтогаз» опубликовал цену на газ для населения в размере 2700 грн за тыс. куб. м, а для промышленности - 4100 грн. Цена для населения была гораздо дешевле цены в рынке. Если бы «Нафтогаз», имея обязательства по ПСО, давал цену для населения в 4100 грн, это бы означало, что у нас действительно работает рынок. А так у нас происходит подмена понятий», - сказал Компан.

По его словам, для открытия рынка газа для населения нужно понимание прозрачности формирования цены, чтобы государство не вмешивалось в ценообразование и на рынке не было злоупотребления монопольным положением», - отметил глава правления «Ассоциации поставщиков энергоресурсов».

Компан добавил, что механизм публичных специальных обязательств (ПСО) может продолжать существовать и в рамках конкурентного рынка как гарантия поставок газа для социально незащищенных слоев населения.

«В европейских странах параллельно существуют оба механизм и поставщика последней надежды, и публичных специальных обязательств (ПСО). Это не противоречит нормам Третьего энергопакета», - уточнил эксперт.

Кроме того, глава «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» полагает, что на новом рынке газа для населения не появится конкуренция между поставщиками без реальных механизмов взыскания долгов с потребителей.

«Любой поставщик, который хочет зайти в рынок, должен получить действенные инструменты взыскания. Какой поставщик захочет заходить в рынок, когда он понимает, что у него нет инструментария для взыскания – отключить потребителя невозможно, взыскать долги через суд невозможно, так как институт частных судебных исполнителей, как показывает практика, с физлицами работает очень неохотно. Игнорируя это, регулятор принял решение разрешить потребителю переходить к новому поставщику с долгом за газ. В таких обстоятельствах я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность поставщиков заходить на этот рынок», - сказал Компан.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины в очередной раз продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

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