Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по возобновлению дела "Роттердам +".
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.
"Апелляционная палата закрыла апелляционное производство в связи с отказом от апелляционной жалобы заявителя на постановление следственной судьи от 24 сентября об отказе в удовлетворении жалобы адвоката на решение прокурора о закрытии уголовного производства", - сказал он.
По словам Клищенко, соответствующее заявление об отказе от апелляции адвокат заявителя подал 16 ноября.
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Что такое "Роттердам+"
Как сообщает Wikipedia, "Роттердам" или "Роттердам плюс" - это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.
Дело "Роттердам+": что было до этого
- 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.
- По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимир Бутовский.
- Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
- Вовк объявлен в международный розыск.
- В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.
- 27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу "Роттердам +" в части, касающейся подозреваемых из-за не установления достаточных доказательств для установления их вины.
- 24 сентября Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять дело. Следственная судья Екатерина Широкая заявила, что суд не видит оснований "для проведения других следственных розыскных действий или оснований считать, что у органа досудебного расследования не было возможности собрать достаточно доказательств".
- Она также отметила, что "правомерным выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпаны возможности для их получения, что свидетельствует об обоснованности постановления от 27 августа о закрытии уголовного производства".
- В то же время 27 октября ВАКС удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов и отменил решение прокурора САП о закрытии дела".
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