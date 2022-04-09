Чехия удовлетворяет свои потребности в газе почти полностью путем прямых или косвенных поставок из России.

Чешская Республика должна сократить свою зависимость от российских энергоресурсов в течение пяти лет.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, назвав нынешнюю ситуацию одной из "крупнейших угроз безопасности" страны, пишет Reuters.

Отмечается, что страна-член Европейского Союза удовлетворяет свои потребности в газе почти полностью путем прямых или косвенных поставок из России, а также получает примерно половину своего импорта нефти из РФ.

По словам главы чешского правительства, энергетический сектор страны должен измениться "полностью".

"Наша зависимость от ископаемого топлива из России, которой годами пренебрегали, является одним из самых больших рисков для нашей страны. Нашей целью должно быть полностью выйти из этой российской энергетической петли в течение следующих пяти лет", - сказал Фиала.

Он добавил, что его правительство должно подготовить этот "пятилетний проект" в течение ближайших недель.

Как сообщал УНИАН, ранее Жозеп Боррель заявлял, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 11 апреля обсудит возможное эмбарго на российскую нефть.

Напомним, в конце марта Владимир Путин подписал указ о необходимости расплачиваться за российский газ в рублях. Ведущие страны Европы отказались от этого, сославшись на условия контрактов. А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность рассчитываться с РФ рублями. После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение станет нарушением санкций ЕС против России.

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