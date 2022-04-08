ЕС ведет переговоры с Будапештом, заявила президент Еврокомиссии.

Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российскую энергию в рублях.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы сделали анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин - перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, - это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", - отметила она.

Евросоюз ведет переговоры с Будапештом, сказала фон дер Ляйен CNN.

"Пока что Венгрия придерживается санкций. Никогда прежде мы не видели ЕС таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что каждому из наших государств-членов не хочется быть первым, кто нарушит это единство", - сказала она.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна будет готова платить за российский газ в рублях.

Напомним, Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для транзита военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 3 апреля, одержал победу на выборах. Его партия Fidesz, по данным подсчета более 98% бюллетеней набрала 53,1% голосов. Во время своей речи перед избирателями он назвал украинского президента Владимира Зеленского своим политическим противником.