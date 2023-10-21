Для этого российские захватчики применяют почти весь имеющийся арсенал.

Российские военные сознательно и прицельно обстреливаю ремонтные бригады украинских энергетиков, которые пытаются восстановить электроснабжение в зоне боевых действий, приграничных с РФ территориях и в прифронтовых регионах.

Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, мы видим ситуацию, что россияне прицельно обстреливают наши бригады энергетиков, которые пытаются восстановить электроснабжение в определенных населенных пунктах. И они ждут, пока выходят наши специалисты, начинают работы, и прицельно применяют артиллерию, дроны, все, что у них есть в арсенале, чтобы убивать энергетиков, хотя они четко видят, что это не военные", - сказал он.

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По словам Галущенко, такую проблему фиксируют во многих областях Украины.

"Это Донецкая, Сумская, Черниговская, Херсонская, Харьковская области. К сожалению, таких областей немало. И действия террористов одинаковы во всех этих областях - идут сознательные обстрелы наших специалистов", - добавил Галущенко.

Подготовка Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что этой зимой российские оккупанты будут пытаться уничтожить отечественную энергосистему. По его словам, власти полностью осознают эту опасность.

Также сообщалось о том, что враг накапливает "Калибры" для ударов по Украине в течение отопительного сезона. Такое заявление сделала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, отметив при этом, что тот факт, что сейчас россияне не использует ракеты морского базирования, может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень и зиму.

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