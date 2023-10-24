Цель врага - дезинформировать украинцев и посеять панику.

Враг с помощью искусственного интеллекта создает десятки различных псевдо телевизионных сюжетов будто от украинских телеканалов, в которых речь идет о якобы уже введенных графиках отключений по всей стране, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Это информационная атака оккупантов. Цель врага-дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и сеять панику", - сказано в сообщении.

В компании ДТЭК призвали ни в коем случае не доверять фейковым сюжетам и не распространяйте их. Потреблять достоверную информацию только на официальных страницах энергетических компаний и органов государственной власти.

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Отключение света - что известно

Энергетики активно готовятся к предстоящей зиме: ремонтируют энергоинфраструктуру и возводят для нее физическую защиту, потому что есть вероятность, что самое холодное время года пройдет в условиях российских ракетных обстрелов.

По данным министра энергетики Украины энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Однако если повторится прошлогодняя ситуация с обстрелами объектов энергетической инфраструктуры врагом, отключения потребителей возможны.

Кроме этого, как заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, при отсутствии обстрелов энергетики украинская энергосистема способна покрывать обычное, зимнее потребление. Кроме этого, по моделированию, она может удовлетворить потребителей даже в самый холодный день года.

В течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

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