На сегодня никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится.

В Министерстве энергетики опровергли информацию о введении графиков отключения электроэнергии с 1 октября 2023 года. Однако такой сценарий не исключен, если Россия будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Сейчас электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. В Украине продолжается самая масштабная за все время независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, сейчас достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – заявили в пресс-службе Минэнерго.

Если же повторится прошлогодняя ситуация с обстрелами объектов энергетической инфраструктуры врагом, отключения потребителей возможны.

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" Учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования. На сегодня никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится", – резюмировали в министертве.

Энергосистема Украины: чего ждать зимой

В Главном управлении разведки предупредили, что российские захватчики могут бить по объектам энергетики Украины осенью и зимой. Отмечается, что враг будет применять комбинированные атаки: как ракетами, так и дронами.

Что касается тепла в домах украинцев, президент межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук прогнозирует, что украинские предприятия теплогенерации во время этого отопительного сезона сработают не хуже, чем прошлой зимой. При этом, по его словам, прохождение грядущей зимы во многом будет зависеть от ситуации с обстрелами.

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