Впервые с 8 марта стоимость природного газа преодолела отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе приближаются к историческому максимуму и уже достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украина" в Facebook.

"В результате искусственных ограничений российской стороной поставок газа в Европу цена на газ продолжает расти и приближается к очередному историческому максимуму", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 16 августа, впервые с 8 марта, стоимость природного газа преодолела отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

"Колебание цены наблюдается с июля – с тех пор как "Газпром" заявил о сокращении поставок "Северным потоком-1" под предлогом ремонта одной из турбин на компрессорной станции "Портовая". Российская компания остановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка по газопроводу снизилась на 20%", - пояснила пресс-служба.

В компании "Оператор ГТС" подчеркивают, что "Газпром" имеет возможность увеличить поставки газа в Европу через украинский маршрут с нынешних 40-42 млн куб. м газа в сутки до не менее 109 млн куб. м. Однако российская компания не использует забронированы и даже оплаченные мощности украинской ГТС, несмотря на отсутствие технологических препятствий.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине цена газа для бизнеса осенью может вырасти с нынешних 45 до 60 тысяч гривен за тысячу кубометров.

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Вас также могут заинтересовать новости: