Министр энергетики Норвегии Терье Асланд заявил, что его страна планирует сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Норвегия стала лидером по поставкам природного газа в Европу.

Об этом сообщает Business Insider.

Министр энергетики Норвегии Терье Асланд заявил, что его страна планирует сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне, пока Европа борется с кризисом производства электроэнергии, который может подорвать ее промышленность.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, который у нас есть сейчас, до 2030 года", – добавил Асланд.

Норвегия намерена увеличить добычу природного газа на 8% по сравнению с 2021 годом. И соответственно побить рекорд пятилетней давности.

Норвегия обошла Россию на фоне сокращения агрессором поставок в страны ЕС.

Ограничение поставок "Газпрома" привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, а эталонные фьючерсы на газ TTF в Нидерландах подскочили на 220% с начала июня.

Война в Украине и цена на газ:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

По состоянию на 17 августа 2022 года цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму и достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".

По состоянию на 19 августа цены на газ в Европе были в 11 раз выше, чем обычно в это время года.

24 августа цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах.

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