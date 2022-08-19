Цены на будущие поставки природного газа в Европе впервые с марта установили рекорд.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на газ в Европе поднялись до рекордного уровня.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена стандартного контракта выросла на 6,7%, достигнув 241 евро за Мегаватт\час. Это дороже предыдущего рекорда, установленного в начале марта, когда российское вторжение в Украину шокировало рынки.

"Европейские фьючерсы на природный газ продолжили рост до рекордного уровня на фоне углубляющегося в регионе кризиса энергоснабжения и признаков, что горючее становится слишком дорогим для промышленного использования и производства энергии", — отмечает издание.

Как пишет издание, цены примерно в 11 раз выше, чем обычно в это время года, при этом расходы домашних хозяйств и предприятий, которые столкнулись с самой сильной инфляцией за последние десятилетия, стремительно растут.

Война в Украине и цена на газ:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

По состоянию на 17 августа 2022 года цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму и достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".

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