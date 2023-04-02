Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти.

Как сообщает Bloomberg, ОПЕК+ демонстрирует все признаки того, что она сохраняет спокойствие.

Как говорится в материале, Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

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Фьючерсы на нефть резко выросли почти до 80 долларов за баррель.

"Уверенность в том, что цены вернутся к 100 долларам за баррель, которая была распространена в нефтяной отрасли в начале года, развеялась, поскольку российский экспорт оказался устойчивым к международным санкциям. Похоже, что в этом квартале мировое предложение будет избыточным", - говорится в сообщении.

Война в Украине и российская нефть

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Сообщалсь, что Россия РФ сформировала "теневой флот" из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций.

По состоянию на 29 марта 2023 года Россия лишилась статуса основного поставщика нефти в ЕС. Первое место в экспорте нефти в ЕС заняли США.

31 марта 2023 года страны G7 отказались изменить граничную цену на российскую нефть.

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