Сингапурский оператор сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз соответствует требованиям согласно предельной цене на нефть.

После вступления в силу эмбарго, Москва отступила от своих первоначальных угроз не продавать нефть по предельной цене, установленной G7.

Как сообщает Financial Times, российскую нефть начали везти в Индию на танкерах, которые застрахованы западными компаниями, что говорит о том, что РФ согласилась с ценовым потолком.

Как говорится в материале, после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили как минимум на семь танкеров, которые застрахованы западными компаниями. В них включены только суда, в отношении которых есть уверенность, что эта нефть не из Казахстана.

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Семь танкеров перевозят около 5 млн баррелей сырой нефти и указали точкой прибытия Индию, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Сингапурский оператор сообщил, что имеет заверения от партнеров, что данный груз соответствует требованиям согласно предельной цене на нефть. Владельцы остальных шесть не предоставили комментариев.

Согласно предельной цене, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентов только при условии, что эта нефть покупается не дороже, чем по 60 долларов за баррель.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью. 14 декабря 2022 года Турция разблокировала проливы для нефтяных танкеров.

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