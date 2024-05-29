Компании даже договорились проводить оплату в российских рублях.

Индийская компания Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовую сделку с российской "Роснефтью". Согласно договору, компания закупит не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц в рублях.

Издание Reuters пишет, что переход на рублевые расчеты следует за призывом Владимира Путина к торговым партнерам найти альтернативы западной финансовой системе, чтобы облегчить торговлю, несмотря на санкции США и Европы.

Срочный договор с "Роснефтью" поможет компании Reliance получать нефть по сниженным ценам в то время, когда группа производителей нефти ОПЕК+, как ожидается, продлит добровольное сокращение поставок после июня.

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Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Индия также платит за российскую нефть в рупиях, дирхамах и китайских юанях. Государственные индийские нефтеперерабатывающие компании, тем временем, используют спотовые рынки для закупки российской нефти, поскольку не могут окончательно договориться о поставках на этот год.

"Сотрудничество (Роснефти - УНИАН) с индийскими компаниями включает проекты в области добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

По условиям сделки, которая вступила в силу с 1 апреля, Reliance купит две партии нефти Urals объемом около миллиона баррелей с возможностью ежемесячной покупки еще четырех партий со скидкой в 3 доллара за баррель.

Нефтепереработчик также будет ежемесячно закупать от одного до двух грузов нефти с низким содержанием серы, в основном смесь, экспортируемую из российского тихоокеанского порта Козьмино, с премией в 1 доллар за баррель к котировкам Dubai.

Reliance согласилась произвести оплату за нефть в российских рублях через индийский банк HDFC Bank и российский Газпромбанк.

Индия скупает российскую нефть - главные новости

В начале марта 2023 года РФ стала ведущим поставщиком нефти в Индию: за первые пять месяцев азиатская страна импортировала 37 млн т нефти из РФ. Этот показатель оказался почти в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ситуация изменилась уже в феврале 2024 года. Нью-Дели два месяца подряд сокращал закупки российской нефти из-за опасений введения санкций США. Правда, весной ситуация снова начала меняться.

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