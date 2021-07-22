В МИД РФ считают, что в обозримом будущем потребность Европы в газе только вырастет.

После достижения энергетической сделки между США и Германией Россия выразила готовность продлить истекающий в 2024 году контракт по транзиту газа через Украину, но только если на это будет спрос.

Об этом, как сообщают российские пропагандистские СМИ, заявил замминистра иностранных дел России Александра Грушко.

Он считает, что в обозримом будущем потребность человечества, и Европы в частности, в газе будет только увеличиваться.

"На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит - это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит", — заявил Грушко.

Соглашение США и Германии о "Северном потоке-2"

22 июля американское посольство в Киеве обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Читайте такжеУкраина не участвовала в подготовке договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2" - МИДСогласно подписанному документу, США и ФРГ обещали не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

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Автор: Станислав Кожемякин