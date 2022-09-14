Помимо чрезвычайных мер Брюссель работает над перестройкой своих энергетических рынков, чтобы сломать "доминирующее влияние" цены на природный газ на стоимость электроэнергии.

Европейская комиссия будет продвигать экстренные меры по преодолению энергетического кризиса, включая налог на непредвиденные расходы для некоторых энергетических компаний и обязательные цели по сокращению потребления в часы пик.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Washington Post.

Фон дер Ляйен сказала, что Россия "активно манипулирует" энергетическим рынком блока, поэтому помимо чрезвычайных мер Брюссель работает над перестройкой своих энергетических рынков, чтобы сломать "доминирующее влияние" цены на природный газ на стоимость электроэнергии.

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Фон дер Ляйен предсказала, что эскалация энергетической войны с Россией станет испытанием для ЕС. На ближайшие месяцы "это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергией, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война с нашим будущим", — заявила она.

Ценовой потолок на электроэнергию:

7 сентября 2022 года появилась информация о том, что Еврокомиссия работает над ограничением цены на электроэнергию.

Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС ограничить цену на электроэнергию, произведенную без использования газа, на уровне 200 евро за МВт и взимать налоги с доходов, если рыночные цены будут превышать этот потолок. Избыточные доходы будут перераспределены на помощь компаниям и домохозяйствам.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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