Российский ОАО "Газпром" перечислил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был одобрен.

Россия заплатила за транзит газа через Украину, хотя недавно не смогла оплатить транзит своей нефти.

Об этом информирует Bloomberg.

Оплата Россией транзита природного газа Украине в этом месяце прошла без проблем, несмотря на то, что аналогичная транзакция с нефтью была заблокирована.

На прошлой неделе российский ОАО "Газпром" перечислил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был одобрен.

В июле стало известно, что российские власти допускают возможность транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Этот вопрос будет зависеть от Европы. Отмечается, что транзит газа будет продлен, если сохранится спрос, а украинская газотранспортная система будет и дальше работать.

Ранее, Российская Федерация начала дополнительные поставки газа в Венгрию.

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