Гросси продолжает консультации с украинской и российской стороной относительно скорейшего согласования и введения охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Резервная линия Запорожской АЭС была вчера отключена из-за повреждений в результате обстрелов, сообщает официальный сайт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на слова генерального директора Рафаэля Гросси.

"Резервная линия электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ) к украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена вчера из-за повреждений, вызванных обстрелом", - отметил Гросси.

В сообщении отмечается, что ЗАЭС, все шесть реакторов которой остановлены, продолжает получать внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, от единой внешней линии электропередачи.

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Группа экспертов МАГАТЭ, которая присутствует на ЗАЭС, сообщила, что вчера в 21:35 по местному времени ее подключения к резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1" был потерян в результате повреждения на другом берегу Днепра, масштаб повреждения пока неизвестен, но работы по ремонту линии уже ведутся. При этом отмечается, что "Ферросплавная 1" была последней действующей резервной линией электропередачи ЗАЭС, и поэтому жизненно важно, чтобы ее как можно быстрее восстановили. Гросси в очередной раз подчеркнул, что все военные действия, которые потенциально угрожают ядерной безопасности и безопасности АЭС Украины необходимо немедленно прекратить.

Гендиректор отметил, что продолжает консультации с Украиной и Россией по скорейшему согласованию и внедрению охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что сегодня были слышны звуки громких взрывов, которые, "казалось, раздавались с расстояния нескольких сотен метров от объекта".

В сообщении сказано, что Украина сообщила МАГАТЭ, что три другие АЭС страны, расположенные на подконтрольной Украине территории, в отличие от ЗАЭС, находятся в процессе восстановления уровня производства электроэнергии после снижения выработки после вчерашних ракетных обстрелов.

Оккупация ЗАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС-Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, которые были брошены российскими оккупантами.

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