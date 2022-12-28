Он хочет якобы проверить безопасность объекта и условия работы сотрудников.

Замглавы администрации президента РФ Владимира Путина и бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко посетил захваченную оккупантами Запорожскую АЭС.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил приспешник России, назначенный представителем "администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

"Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС, а также на условия работы сотрудников "Росатома", — написал он.

Видео дня

Также появилось фото визита Кириенко на Запорожскую АЭС. На нем путинист читает табличку, на которой указано, кто владелец станции. И это - украинский "Энергоатом".

Ситуация на Запорожской АЭС

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Атомная станция не раз подвергалась обстрелам со стороны оккупантов.

ЗАЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией, имеет шесть энергоблоков, до полномасштабного вторжения она обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Но ожидаемых Украиной результатов - отвода оттуда оккупационных войск - достигнуть не удалось.

В ноябре совет управляющих МАГАТЭ принял уже третью резолюцию с призывом к РФ прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Вас также могут заинтересовать новости: