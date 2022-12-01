В промышленной зоне Запорожской АЭС обнаружено около 300 мин, которые оставили подразделения оккупантов, когда уходили со станции.

Сотрудники "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу.

"Представители корпорации "Росатом" "отмывают" деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя персонала ЗАЭС, которые имеют гражданство Украины. Реальные финансовая отчетность не оформляется и не подается. То есть, деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома", - сказано в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также, по данным ГУР, с сегодняшнего дня в суточные донесения по результатам работы и ситуации на ЗАЭС очередная оперативная смена будет включать информацию об обстрелах территории станции и имеющихся повреждениях.

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"Значительная часть оккупантов, которая находилась на ЗАЭС с момента захвата, покинула территорию станции. Сейчас там остается около 500 оккупантов, 200 из которых - это так называемые "кадыровцы" из батальона "ахмат". Их главное задание - запугивание персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами", - говорится в сообщении.

В ГУР также проинформировали, что в промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда уходили со станции.

"Об этом было сообщено так называемой "полицию" Энергодара. Сотрудники фсб, прибывшие на место событий, распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.

Захват оккупантами ЗАЭС

В начале марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

С 28 ноября российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, отказавшихся подписывать контракты с" Росатомом".

1 декабря, президент "НАЭК" Энергоатом " Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции. Решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Черничука в пользу оккупантов.

В то же время другими приказами Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности гендиректора Запорожской АЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.