Также НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского управления.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о повышении на 19,8% тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году - до 352,28 грн за МВт-ч (без НДС).

Соответствующее постановление было одобрено на заседании комиссии сегодня.

Также НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании на 58% - с 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-ч (без НДС).

В дальнейшем постановление должно пройти общественное обсуждение перед тем, как будет окончательно утверждено.

Читайте такжеЧто будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов: Шмыгаль дал ответПовышение цен на передачу электроэнергии

В Министерстве энергетики отметили, что НКРЭКУ должна утвердить новый тариф на диспетчеризацию для НЭК "Укрэнерго", чтобы предусмотреть в нем расчеты за дополнительные мощности, которые будут работать на газе.

Ранее крупные промышленные предприятия заявили о том, что повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпании "Укрэнерго" делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Для среднего бизнеса повышение тарифа "Укрэнерго" означает рост стоимости электричества в целом, что в конечном итоге заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

И хотя цена электричества для населения останется неизменной, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

Автор: Анна Бредихина