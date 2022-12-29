В результате массированной вражеской атаки травмированы пять человек, отметили в ГСЧС.

В Украине сегодня российскими ракетами во время массированной атаки были поражены объекты в десяти областях.

В результате массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря были поражены десять областей и повреждены 28 объектов, как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Киеве.

"В основном 18 объектов - частные жилые дома, другие - объекты критической инфраструктуры", - сказал он.

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Хорунжий добавил, что в результате обстрелов травмированы трое мужчин, одна женщина и один ребенок.

По его словам, к ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС было привлечено около 100 спасателей и более 15 единиц техники.

Массированный обстрел Украины сегодня-что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, утром российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 54 ракеты из более 69, запущенных врагом.

В частности, над Киевом силы ПВО сбили 16 российских ракет - все, что были в воздушном пространстве столицы сегодня. Из-за падения обломков российских ракет в столице пострадали четыре человека.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате этой ракетной атаки российских оккупантов в Украине повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

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