Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов.

Общая сумма российских ракет, которые были выпущены по территории Украины 5 декабря составляет от 400 до 500 млн долларов.

Как посчитали журналисты издания Forbes, 5 декабря в ходе массовой ракетной атаки РФ выпустила по Украине:

38 крылатых авиационных ракет Х-101 соимостью $13 млн, Х-555, стоимостью – $4 млн;

22 крылатые ракеты "Калибр", стоимостью $6,5 млн;

3 крылатых ракеты Х-22, стоимостью $1 млн;

6 крылатых ракет Х-59, стоимостью $0,5 млн;

1 авиационную крылатую ракету Х-31П, стоимостью $0,5 млн.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет.

Видео дня

Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, из-за новой массированной ракетной атаки России, в Украине на вечер 5 декабря больше всего отключений в семи областях - Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, около 40% Киевской области в результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины осталось без электричества.