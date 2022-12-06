Общая сумма российских ракет, которые были выпущены по территории Украины 5 декабря составляет от 400 до 500 млн долларов.
Как посчитали журналисты издания Forbes, 5 декабря в ходе массовой ракетной атаки РФ выпустила по Украине:
- 38 крылатых авиационных ракет Х-101 соимостью $13 млн, Х-555, стоимостью – $4 млн;
- 22 крылатые ракеты "Калибр", стоимостью $6,5 млн;
- 3 крылатых ракеты Х-22, стоимостью $1 млн;
- 6 крылатых ракет Х-59, стоимостью $0,5 млн;
- 1 авиационную крылатую ракету Х-31П, стоимостью $0,5 млн.
Ракетная атака на Украину 5 декабря
5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет.
Впоследствии стало известно о попадании ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, из-за новой массированной ракетной атаки России, в Украине на вечер 5 декабря больше всего отключений в семи областях - Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.
По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, около 40% Киевской области в результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины осталось без электричества.