Планируется, что к апрелю РФ начнет поставки нефти в Пакистан.

На фоне российского вторжения в Украину и санкций против агрессора, Пакистан заявил о намерении покупать у страны-оккупанта дешевую нефть.

Как заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, Пакистан и РФ сейчас окончательно согласовывают все коммерческие условия сделки, включая использование валюты, отличной от доллара, для продажи более дешевой нефти Исламабаду, сообщет The News.

Как отметил Малик, планируется, что к апрелю РФ начнет поставки нефти в Пакистан.

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"В марте все коммерческие условия соглашения с Россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", - сказал Малик.

Как говорится в материале, по соглашению с Россией, Пакистан также начал работу над разработкой целостного плана энергетической безопасности. План включает мпорт сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других нефтепродуктов. Плfнируется, что план будет реализован до конца 2023 года.

Покупка Пакистаном российской нефти:

В январе 2023 года Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках в республику российской нефти и нефтепродуктов.

Россия будет продавать нефть Пакистану по сниженной цене, а также - бензин и дизельное топливо со скидкой. Однако, пока не ясно будет ли импорт соответствовать ограничениям в 60 долларов за баррель, введенным странами G7 и ЕС на российскую нефть из-за вторжения России в Украину.

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

По состоянию на 23 января 2023 года экспорт российской нефти стремительно падал.

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