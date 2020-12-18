По словам эксперта, названные руководством «Нафтогаза» причины провала Программы 20/20 не объясняют снижение объемов добычи, что произошло уже в первые годы после ее принятия.

Концепция развития газодобывающей отрасли (Программа 20/20) была разработана для оправдания повышения цен на природный газ и имела сугубо декларативный характер.

Об этом заявил эксперт по энергетике Ярослав Диковицкийпри обсуждении причин невыполнения Концепции на ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

«Программа 20/20 носила, скорее всего, презентационно-возвышенный характер и служила для того, чтобы было основание для повышения цен на газ», - сказал он.

Диковицкий напомнил, что в 2016 году, когда Правительство одобрило Концепцию, цены на газ резко возросли.

«В течение 2015-2016 года и глава правительства, и руководители «Нафтогаза» рассказывали, что повышение цены на газ обеспечит необходимые объемы добычи газа, прекратится популизм, прекратится коррупция», - отметил он.

По словам эксперта, названные руководством «Нафтогаза» причины провала Программы 20/20 не объясняют снижение объемов добычи, произошедшее уже в первые годы после ее принятия.

«В «Нафтогазе» утверждают постоянно: программа не выполнена, потому что Полтавский облсовет не предоставлял разрешений на разработку газовых площадей ... Такое объяснение провала (Программы 20/20 - ред.), на мой взгляд, не выдерживает никакой критики, в силу того, что эти разрешения не влияли на те объемы, которые должны были добываться по Программе в 2017-2019 годах. Сам «Нафтогаз» отмечает, что от периода получения лицензии до периоду добычи газа необходимо, чтобы проходило 3-5 лет», - добавил Диковицкий.

Бывший руководитель «Укргазвыдобування» Илья Рыбчичподтвердил, что Программа 20/20 была введена с целью обоснования резкого повышения цены на газ для украинских потребителей.

«Эта программа заведомо разрабатывалась для того, чтобы повысить цену на газ. Это чисто была такая пиар-кампания, пиар-акция. Но это и не удивительно, потому что и в «Нафтогазе», и в «Укргазвыдобування» в то время работали российские пиарщики», - сказал он.

По мнению Рыбчича, «Нафтогаз» руководит «Укргазвыдобуванням» крайне неэффективно, финансовые потоки распределяются непрозрачно, профессиональные кадры к работе компании не привлекаются.

«Такой компании, как УГВ, фактически нет сейчас, она на бумаге числится, потому что у директора там нет обязанности заниматься параметрам добычи газа, а присутствующие 2-3 дивизиона, которые подчинены«Нафтогазу», управляют совсем другой юридической структурой и там полная вакханалия... Туда на работу совсем не берут молодых специалистов по добыче, они нужны ... Цена на газ сегодня очень велика, а средства куда деваются - это даже сложно себе представить», - отметил Рыбчич.

Напомним, Концепция развития газодобывающей отрасли (Программа 20/20) была утверждена Кабинетом Министров Украины в конце 2016 года. Ее суть заключалась в том, что государственная компания АО «Укргаздобыча» достигнет добычи 20 млрд куб. м газа до 2020 года.

Постановлением от 18 ноября 2020 года № 1128 Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу для выяснения причин провала Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

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Автор: УНИАН