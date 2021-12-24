Большинство украинцев с нетерпением ждут наступления новогодних и рождественских праздников, ведь для многих это возможность отложить все будничные дела и радостно провести время в теплом кругу семьи и друзей.

В последнее время все чаще стали поступать сообщения о том, что атмосферу новогодней сказки может омрачить отсутствие жизненно необходимых для комфортной жизни условий – электричества и отопления в наших домах.

Межотраслевая ассоциация "Теплокоммунэнерго" ошарашила страну предупреждением, что во время новогодних праздников украинские города и поселки могут остаться без отопления из-за кризиса в отрасли.

Дело в том, что тепловикам не хватает газа, который поставляет госхолдинг "Нафтогаз Украины" по льготной цене.

Несмотря на то, что правительство заставило "Нафтогаз" поставлять голубое топливо по фиксированной цене, никто не оговорил их объемы. Поэтому по доступной цене тепловики получают газ в установленном "Нафтогазом" объеме, а за все, что используется свыше этой нормы, нужно заплатить рыночную стоимость – свыше 45 гривень за кубометр.

Конечно, действующие тарифы на теплоснабжение для населения не покрывают нынешние космические рыночные цены на голубое топливо. Отсюда высок риск прикрутить вентиль потребителям.

В самом "Нафтогазе" заверяют, что все контракты они выполняют, в то время, как алчные тепловики просят газ не для обогрева населения, а чтобы продавать тепло коммерческим предприятиям по высоким ценам и заработать на этом денег.

В этой ситуации обе стороны хороши: "Нафтогаз Украины" диктует свои условия, используя доминирующее положение, а тепловики стараются найти способ выудить с рынка дополнительную денежку. Хотя острые финансовые проблемы у них действительно есть.

Оливье придется нарезать дрожащими от холода руками

Потребитель оказывается крайним и вынужден переживать, что оливье придется нарезать дрожащими от холода руками, а согреваться - как попавшие на мороз герои кинофильма "Ирония судьбы".

Очевидно, что отключение от теплоснабжения украинцев, собирающихся за новогодними и рождественскими столами, грозит серьезным политическим скандалом, и власти сделают все возможное, чтобы не допустить подобного сценария.

В то же время, "точечные заморозки" в небольших городах и поселках, где какая-нибудь котельня разорилась из-за неумелого управления, – вполне возможны. Такие риски существовали каждую зиму.

А как складывается ситуация с поставками электроэнергии? Будут ли светиться гирлянды на наших елках?

Скептики регулярно пугают украинцев прогнозами о возможных массовых отключениях электричества в морозные дни из-за дефицита мощностей в национальной энергосистеме.

Многие украинцы, особенно живущие в частных секторах, неоднократно уже сидели без света в уходящем году и, особенно, в наступившие морозные декабрьские дни. Особое сочувствие вызывают семьи, в чьих домах отсутствие электроснабжения также означает отключение тепла и невозможность пользоваться водой и канализацией.

Веерные отключения уже начались

В последние недели 2021 года во многих регионах поползли тревожные обсуждения о том, что веерные отключения уже начались. Однако, здесь стоит разобраться в нюансах.

Оператор системы распределения, то есть местное облэнерго, ежемесячно составляет график точечного отключения потребителей для разгрузки сетей и проведения ремонтов.

Не стоит их путать с графиками аварийных отключений в энергосистеме страны. Ведь аварийное, или как в народе говорят, веерное отключение предусматривает существенную разгрузку энергетической системы - отключение большого числа потребителей, в первую очередь, промышленных с предварительным уведомлением об этом.

То есть замаскировать масштабное веерное отключение под локальный ремонт сетей местного облэнерго невозможно. Масштабы двух процессов просто несопоставимы.

Конечно, потребителю, сидящему в своем доме без света, по сути все равно, с чем связано это отключение, и какой оно имеет масштаб.

Меж тем, украинским энергетикам действительно необходимо максимально оптимизировать подготовку к отопительному сезону.

Почему не проводили ремонтные работы в течение года

Здесь возникает вопрос к местным облэнерго: почему они не проводили ремонтные работы в течение года, когда не было пикового потребления. А зимой вдруг вспомнили, что им нужно осваивать инвестиционные программы, чтобы обосновать свои тарифы. И в декабре точно не стоит отключать электроснабжение во множестве домов на длительное время.

Готовность всего энергетического комплекса Украины к нынешнему отопительному сезону действительно оставляет желать лучшего. На складах тепловых электростанций, которые традиционно вырабатывают треть электричества в стране, находятся минимальные запасы угля. Основной расчет на импортные поставки по морю, а также собственный уголь, который еще нужно добыть.

Нехватку мощностей тепловой генерации компенсирует атомная промышленность. Этой зимой украинские АЭС производят рекордные объемы электричества, а в феврале произойдет историческое событие – в работу должны включиться все пятнадцать атомных энергоблоков.

Пока украинцам не стоит опасаться того, что их дома будут массово обесточены. Но как всегда жизнь может внести свои коррективы, и локальные проблемы с электричеством из-за морозов или из-за плохо спланированного графика ремонтов возможны.

Анна Бредихина