Потери бюджета по акцизному налогу на бензин ежегодно составляют 13 млрд гривень - "Укртатнафта"

В Украине на сжиженном газе ездят 36% автотранспорта.

Украина способна обеспечить себя бензином на 100%, но пул из российских нефтяных компаний и украинских газовых дельцов пролоббировал увеличение акцизов на украинский бензин в 4 раза и создал рынок для российского сжиженного газа в Украине.

Об этом заявили в ПАО "Укртатнафта".

"Потребление сжиженного газа уже превысило 2 млн тонн в год, на сжиженном газе ездят 36% автотранспорта. Украина не способна производить 2 млн тонн сжиженного газа даже теоретически. Сжиженный газ LPG – это продукт, который могут достаточно производить лишь такие страны как РФ – с большими объемами добычи природного газа и нефти. Одновременно с увеличением рынка LPG потребление бензинов в Украине упало с 4,5 млн тонн до 2 млн тонн в год", - говорится в пресс-релизе компании.

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В сообщении отмечается, что повышение акцизного налога на украинский продукт для того, чтобы потребитель покупал российский сжиженный газ, является нонсенсом.

"Мы понимаем наших потребителей – когда считаешь каждую копейку – нет времени задавать вопрос: где производят дешевый сжиженный газ? Но мы не понимаем власть имущих, которые стимулируют потребление российского продукта и при этом потери бюджета от акцизного налога составляют 13 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

"Укртатнафта" отмечает: анализ цен поставки сжиженного газа показывает, что то, что не получает украинский бюджет, перечисляется в РФ в цене газа.

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"Например, средняя цена сжиженного газа от российских компаний в апреле 2020 года для польских покупателей на условиях DAF Brest составила 133 доллара США за тонну. Для украинских трейдеров на украинско-российской границе апреля средняя цена составила 203 доллара США за тонну. Если к этому добавить, что железнодорожный тариф до границы с Польшей у россиян выше на 60 долларов, получается, что дополнительный доход российских нефтяных компаний при поставках сжиженного газа в Украину составил +130 долларов США за тонну. Это следствие монопольного положения россиян на украинском рынке. Российские нефтепродукты совсем не дешевые, как пишут проплаченные эксперты. Дополнительные премии в цене на российский продукт совпадают с льготами по акцизу в украинском налоговом законодательстве", - говорится в пресс-релизе.

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