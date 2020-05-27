Украина договаривается с американской компанией о поставках сжиженного газа

Правительство одобрило проект меморандума о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports в поставках сжиженного газа в Украину.

Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports в поставках сжиженного газа в Украину.

Читайте такжеВенгерское направление стало основным маршрутом поставок газа в Украину

Соответствующий проект меморандума был одобрен на очередном заседании правительства с доработкой в один день.

«Минэкоэнерго проработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии в поставках газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», - сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, докладывая по проекту решения.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу.

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

При этом Оржель не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

Украина в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м. Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 2019 год было импортировано 9,15 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,4 млрд куб. м и 3,67 млрд куб. м соответственно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram