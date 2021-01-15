Сегодня, 15января 2021 года, в 0:25 к сети подключен энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт. Все шесть энергоблоков станции находятся в работе. Впервые в истории украинский гигант атомной энергетики Европы Запорожская АЭС подошла к полной проектной мощности в 6000 МВт.

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Возможность работать всеми шестью энергоблоками-миллионниками на полную мощность станция получила в конце прошлого года – благодаря введению в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС до подстанции «Каховская». Ранее из-за недостаточной пропускной способности существующих линий электропередач ЗАЭС работала с максимальной мощностью 5300 МВт.

Для справки: Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. На станции эксплуатируются 6 энергоблоков типа ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

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Автор: УНИАН