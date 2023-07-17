Стоимость новой станции ориентировочно составит более 1 миллиарда долларов.

Без учета подготовительных работ и времени на деоккупацию, строительство новой ГЭС вместо разрушенной российскими оккупантами Каховской займет 7 лет.

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, которые нужны для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы", - рассказал он.

По словам главы "Укргидроэнерго", ориентировочная стоимость строительства новой гидроэлектростанции мощностью 500-600 мегаватт составит 1-1,2 млрд долларов.

"Сейчас мы работаем совместно с проектным институтом над разработкой проекта строительства временных плотин в верхнем и нижнем бьефах станции. Это будет первый этап восстановления Каховской ГЭС", - отметил Игорь Сирота.

Глава гидрогенерирующей компании отметил, что подготовительные и строительные работы должны начаться после деоккупации региона. Осложнить восстановление ГЭС может длительное разминирование территории строительства и обстрелы оккупантов.

Ориентированные потери от подрыва Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские войска разрушили Каховскую ГЭС.

В результате подрыва в регионе возникла серьезная экологическая катастрофа, был затоплен ряд населенных пунктов. Больше всего пострадала временно оккупированная россиянами левобережная часть Херсонской области.

Эксперты оценили сумму прямых убытков в 2 миллиарда долларов. Ориентированные экологические потери, вызванные подрывом дамбы Каховской ГЭС, составляют 146 миллиардов гривен.

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