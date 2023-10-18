С начала года отремонтировано 18 из 19 энергоблоков.

Энергетики ДТЭК отремонтировали еще один энергоблок ТЭС мощностью 150 МВт. Таким образом, с начала года уже отремонтировано 18 из 19 энергоблоков, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"На сегодня реализовано 95% плановой ремонтной кампании до начала осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Подготовка к зиме в Украине

Украинские энергетики активно готовятся к грядущим холодам. Так, в последние дни из ремонтов выходят все больше генерирующих мощностей.

Видео дня

В сентябре 2023 года в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты. "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

Несмотря на то, что эта зима может быть тяжелее предыдущей, энергосистема, по прогнозу, удачно справится с пиковой нагрузкой в самый холодный день года. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины выдержит самый холодный день зимы, но при одном условии.

Из-за снижения температуры воздуха органы местного самоуправления постепенно начинают отопительный сезон. Для его прохождения уже накоплено почти 16 млрд кубометров газа.

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