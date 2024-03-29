Россия планировала начать удары по энергетической инфраструктуре на месяц раньше.

Российские оккупанты заранее готовились к ударам по украинской энергетической инфраструктуре, рассказал в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Предупреждали еще в конце 2023 года, что удары по энергетической инфраструктуре, они будут повторяться и в этом году. Но мы сначала увидели уже привычные комбинированные удары ракетами и дронами-камикадзе в период новогодних праздников. Это было именно новогодним террором со стороны российских оккупантов. Это было морально-психологическое давление на украинцев", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что враг планировал начать эти удары на месяц раньше, но действия Сил обороны испортили их планы.

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"С начала 2024 года они потеряли два самолета дальней радиолокационной разведки и наблюдения А-50. Это их заставило изменить планы и вместо того, чтобы начать энергетический террор зимой, в феврале, они были вынуждены его начать во второй половине марта. Сейчас мы просто видим отложенные планы по энергетическому террору, который заранее планировался", - отметил Коваленко.

Удары по украинской энергетике: что известно

Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. 22 марта был массированный обстрел Харькова и области - россияне выпустили 21 ракету, вызвав блэкаут в городе, сотни тысяч людей остались без света.

Последний такой удар состоялся в ночь на 29 марта - в результате атаки повреждены энергообъекты в шести областях Украины.

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