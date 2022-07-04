До 2032 года примерно 2,5 млрд долларов запланировано потратить на развитие газотранспортной и газораспределительной сети.

План восстановления Украины предусматривает почти 30 млрд долларов инвестиций в развитие газодобычи.

Об этом говорится в проекте плана, размещенном на сайте Ukraine Recovery Conference.

"Потребности отрасли в инвестициях после победы Украины оцениваются более чем в 25 млрд долларов. Для привлечения этого капитала необходимо обеспечить благоприятные условия, в том числе, упрощение бюрократических процедур, сохранение стимулирующего и предполагаемого регуляторного режима", - написано в документе.

В частности, в основной план входит разработка добычи газа из плотных пород. В это запланировано инвестировать 11,3 млрд долларов с увеличением добычи до 4,2 млрд кубометров в год. Еще 6,3 млрд долл. привлекут в разработку газа из традиционных месторождений с увеличением объемов добычи до 10 млрд кубометров в год. Все это предусмотрено выполнить в пределах 2023-2032 лет.

Дополнительно, план предусматривает проект увеличения объемов добычи газа - до 18 млрд кубометров - на шельфе Черного моря. Это потребует 10,8 млрд долларов финансирования. Но этот проект не входит в базовый сценарий развития газового сектора, а идет как его дополнительный потенциал. Точные даты реализации не названы, но подчеркивается, что проведение полной разведки хотя бы трети углеводородных залежей в Черном море нуждается в 5-7 годах и достаточных инвестициях.

"Реализация этих проектов зависит от ситуации и завершения боевых действий, привлечения достаточного финансирования и создания благоприятного регуляторного и фискального режима", - говорится в документе.

К тому же, к 2032 году около 2,5 млрд долларов планируется потратить для развития газотранспортной и газораспределительной сети.

Война и план восстановления Украины:

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые принципы национального плана восстановления, который предлагает Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: