Также фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз создаст международную платформу восстановления Украины после завершения войны.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи на конференции по восстановлению Украины вспомнила погибшего на войне киевского активиста Романа Ратушного.

"Месяц назад молодой украинский герой умер на поле боя, борясь за будущее своей страны. Его звали Роман Ратушный. И завтра ему исполнилось бы 25.

Роман принадлежал к новому поколению молодых украинцев. Будучи подростком, он был среди первых протестующих на Майдане, выступая за Европу и за демократию. С тех пор Роман никогда не переставал бороться за лучшую Украину. Он боролся за Украину, свободную от коррупции, как активист и как журналист. Он боролся за более зеленую Украину, возглавляя движение за защиту природного парка в Киеве от незаконной застройки, финансируемой олигархами. Он боролся за суверенную Украину, и заплатил за это самую высокую цену.

Жизнь Романа была отнята очень рано, но его мечты продолжают жить. Мечта о новой Украине, не только Свободной, демократической и европейской, но также зеленой и процветающей. Место, которое украинское золотое поколение наконец-то может почувствовать своим. Именно эта мечта привела нас сюда сегодня", - сказала 63-летняя немка.

Также фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз создаст международную платформу восстановления Украины после завершения войны.

Напомним, что Ратушный погиб под Изюмом. Его похоронили с почестями, как настоящего патриота. Он возглавлял ОО "Защитим Протасов Яр". В союзе активистов пообещали продолжить его дело и построить парк в Протасовом яру, где в его честь высадят дуб.

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