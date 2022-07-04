Президент подчеркнул, что восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира и всех стран, которые могут сказать о себе "Мы - цивилизованные".

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые принципы национального плана восстановления, который предлагает Украина.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария).

"Война России против Украины - это не просто попытка захватить нашу землю, уничтожить наши государственные институты, сломать нашу независимость. Это гораздо более широкое мировоззренческое противостояние, антидемократическая и антиевропейская система, которая построена Россией, пытается доказать, что она якобы сильнее чем все мы - Украина, Европа и демократический мир", - отметил он.

По словам президента, Россия пытается доказать, что Европа якобы слаба и якобы не способна защищать свои ценности.

"Такой мировоззренческий мотив прослеживается во всех действиях РФ... И все созданные Россией кризисы - инфляционный, продовольственный, энергетический, миграционный... - это самое мировоззренческое, идеологическое испытание. Но все же наиболее жестокое его проявление - это агрессия РФ против Украины, которую она хочет вернуть в свою зону контроля в Европе. Этой агрессией Россия хочет доказать, что якобы ей подвластны не просто территории, а жизни людей...и что якобы она может решать за всех, будет ли у них жизнь вообще", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эта война - это нападение России на то, что является ценностью для Европы, поэтому и восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира и всех стран, которые могут сказать о себе "Мы - цивилизованные".

Зеленский также озвучил ключевые принципы национального плана восстановления, который предлагает Украина.

"Это максимальная безопасность и максимальная технологичность, максимальное соблюдение экологических стандартов, максимальное применение зеленых технологий и реализация принципов безбарьерности. Это также и максимальная направленность на интересы общин, прозрачность при планировании, использовании средств, восстановлении проектов, а также максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины...", - заметил он.

По словам президента, проекты по восстановлению Украины также позволят создать большое количество рабочих мест, локализовать иностранный бизнес в Украине.